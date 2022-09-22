Командные пункты и склады боеприпасов, – Братчук рассказал о попадании ВСУ на Юге

Украинские воины продолжают защищать нашу землю от российских захватчиков. Так, они в очередной раз уничтожили командные пункты и склады боеприпасов оккупантов.

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук. Какие потери понесли россияне из-за попадания ВСУ – пока неизвестно.

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Какие удары нанесли украинские защитники

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ попали по:

двум командным пунктам в Херсоне,

двум пунктам управления в Нововоскресенском и Дудчанах,

складам боеприпасов в Пятихатках и Херсоне,

трем районам скопления россиян, их вооружения,

технике в Дудчанах и Новой Каховке,

радиолокационной станции "Зоопарк" в Крутом Яру.

Кроме этого, украинские военные помешали оккупантам проехать по Каховской дамбе и отплыть на барже из Херсона.

Как ВСУ отбивают атаки россиян

За минувшие сутки наши воины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Одрадовка и Новомихайловка.

Также авиация Сил обороны нанесла 41 удар по враждебным позициям. Поражение подтвердили 21 район сосредоточения живой силы и военной техники противника, 4 опорных пунктов, 15 позиций зенитных ракетных комплексов.

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