Украина наносит оккупантам все большие потери. Об этом сообщает Sky News.

Что сказали в ЦРУ?

Ретклифф принял участие в оборонном саммите в Пенсильвании. Во время выступления он поделился информацией об условиях, в которых находятся россияне на фронте.

Глава ЦРУ отметил, что их данные совпадают с украинскими отчетами из открытых источников.

Таким образом, средняя продолжительность жизни российского новобранца, который сейчас прибывает на поле боя в Украине, оценивается от 20 до 30 минут,

– заявил Ретклифф.

По его словам, особенно опасными для россиян являются боевые беспилотники ВСУ, оснащенные искусственным интеллектом. Глава ЦРУ отметил, что БПЛА стали причиной того, что Кремль уже четыре с половиной года застрял в войне.

Что известно о потерях россиян?

Утром 17 июля Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки оккупанты потеряли 1 370 своих военных. Также украинским защитникам удалось уничтожить 4 танка, 65 артиллерийских систем и вертолет.

Всего же с 2022 года Россия потеряла более 1,4 миллиона солдат убитыми и тяжелоранеными.