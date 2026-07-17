Україна завдає окупантам все більших втрат. Про це пише Sky News.

Що сказали в ЦРУ?

Реткліфф взяв участь в оборонному саміті в Пенсильванії. Під час виступу він поділився інформацією щодо умов, в яких перебувають росіяни на фронті.

Глава ЦРУ зазначив, що їхні дані збігаються з українськими звітами з відкритих джерел.

Таким чином, середня тривалість життя російського новобранця, який зараз прибуває на поле бою в Україні, оцінюється від 20 до 30 хвилин,

– заявив Реткліфф.

За його словами, особливо небезпечними для росіян є бойові безпілотники ЗСУ, оснащені штучним інтелектом. Глава ЦРУ зазначив, що БпЛА стали причиною, чому Кремль вже чотири з половиною роки застряг у війні.

Що відомо про втрати росіян?

Зранку 17 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу окупанти втратили 1 370 своїх військових. Також українським оборонцям вдалось знищити 4 танки, 65 артилерійських систем та гелікоптер.

Всього ж з 2022 року Росія втратила понад 1,4 мільйона солдатів вбитими та важко пораненими.