Україна завдає окупантам все більших втрат. Про це пише Sky News.
Що сказали в ЦРУ?
Реткліфф взяв участь в оборонному саміті в Пенсильванії. Під час виступу він поділився інформацією щодо умов, в яких перебувають росіяни на фронті.
Глава ЦРУ зазначив, що їхні дані збігаються з українськими звітами з відкритих джерел.
Таким чином, середня тривалість життя російського новобранця, який зараз прибуває на поле бою в Україні, оцінюється від 20 до 30 хвилин,
– заявив Реткліфф.
За його словами, особливо небезпечними для росіян є бойові безпілотники ЗСУ, оснащені штучним інтелектом. Глава ЦРУ зазначив, що БпЛА стали причиною, чому Кремль вже чотири з половиною роки застряг у війні.
Що відомо про втрати росіян?
Зранку 17 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу окупанти втратили 1 370 своїх військових. Також українським оборонцям вдалось знищити 4 танки, 65 артилерійських систем та гелікоптер.
Всього ж з 2022 року Росія втратила понад 1,4 мільйона солдатів вбитими та важко пораненими.