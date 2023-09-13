Возле Бахмута воины ССО уничтожили вражеский пункт управления БпЛА: мощное видео

Российские захватчики продолжают нести колоссальные потери на фронте. Так, наши воины мощно уничтожили вражеский пункт управления БПЛА.

Уничтожение вражеского пункта произошло на Бахмутском направлении. В сети обнародовали соответствующие кадры.

Обратите внимание Отбрасываем и продвигаемся вперед: ВСУ активно уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении

Уничтожен вражеский пункт управления БПЛА

Как стало известно, воинами 3 полка ССО был уничтожен российский пункт управления БПЛА. С этого базового лагеря велась корректировка и общая координация действиями расчетов БПЛА "ZALA" и "Ланцет".

Во время ведения аэроразведки на Бахмутском направлении операторами ССО обнаружен объект противника, осуществлено наблюдение и идентификацию целей,

– отметили защитники.

В результате точной работы артиллерии Сил обороны цель успешно была поражена.

Уничтожение российского пункта на Бахмутском направлении: смотрите видео

Актуальные потери оккупантов на фронте

По состоянию на 13 сентября за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще не менее 590 российских военных. А с 24 февраля 2022 года Россия потеряла на войне в Украине 270 350 своих солдат. Потери в технике: