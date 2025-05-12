Украинские воины устроили засаду и уничтожили группу оккупантов во вражеском тылу: видео
- Группа Сил специальных операций ВСУ уничтожила 8 российских штурмовиков во вражеском тылу.
- После обыска тел противника, воины без потерь продолжили вести специальную разведку на этом оперативном направлении.
Защитники Украины уверенно продолжают уничтожать врага, который упорно сунет на нашу землю. Так, недавно операторы одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ уничтожили штурмовую группу противника из 8 военнослужащих во вражеском тылу.
Воины поделились видео, на котором видно, как именно происходила охота за российскими захватчиками, передает 24 Канал.
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Успешная ликвидация врага
Известно, что группа ССО проводила специальную разведку за линией боевого соприкосновения, когда заметила передвижение вражеских штурмовиков. Командир группы ССО быстро оценил тактическую обстановку и приказал воинам осуществить маневр.
После занятия выгодного положения, воины ССО с эффектом неожиданности вступили в огневой контакт с противником. Во время быстрого боя вся вражеская штурмовая группа была уничтожена.
После обыска тел противника, операторы ССО без потерь продолжили вести специальную разведку на этом оперативном направлении.
Как защитники устроили засаду противнику: смотрите видео 18+
К слову, спецназовцы ГУР освободили 3 солдат подразделения "Артан Х" из российского плена на Запорожском направлении. Бойцы вернулись с трофейным оружием и важными данными. Операторы дронов в свою очередь уничтожили группу оккупантов.