Украинские воины устроили засаду и уничтожили группу оккупантов во вражеском тылу: видео

Защитники Украины уверенно продолжают уничтожать врага, который упорно сунет на нашу землю. Так, недавно операторы одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ уничтожили штурмовую группу противника из 8 военнослужащих во вражеском тылу.

Воины поделились видео, на котором видно, как именно происходила охота за российскими захватчиками, передает 24 Канал.

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Успешная ликвидация врага

Известно, что группа ССО проводила специальную разведку за линией боевого соприкосновения, когда заметила передвижение вражеских штурмовиков. Командир группы ССО быстро оценил тактическую обстановку и приказал воинам осуществить маневр.

После занятия выгодного положения, воины ССО с эффектом неожиданности вступили в огневой контакт с противником. Во время быстрого боя вся вражеская штурмовая группа была уничтожена.

После обыска тел противника, операторы ССО без потерь продолжили вести специальную разведку на этом оперативном направлении.

Как защитники устроили засаду противнику: смотрите видео 18+

К слову, спецназовцы ГУР освободили 3 солдат подразделения "Артан Х" из российского плена на Запорожском направлении. Бойцы вернулись с трофейным оружием и важными данными. Операторы дронов в свою очередь уничтожили группу оккупантов.