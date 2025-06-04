Бойцы ГУР ликвидировали десятки оккупантов на Купянском направлении: работали украинские БпЛА

На Купянском направлении операторы БпЛА ликвидировали более 20 оккупантов. Военные точно отработали по врагу, который готовил наступление на украинские позиции.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки. В сети показали видео масштабного уничтожения пунктов россиян в Харьковской области.

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Мастера FPV показали свою работу

Бойцы FPV-дронов "Спецподразделения Тимура", что подчиняется ГУР, провели операцию по уничтожению оккупантов. Враг пытался продвигаться, но встретился с украинскими дронами, которые остановили его действия.

Спецназовцы на правом берегу Оскола выполнили точную работу. Они дистанционно заминировали подступы к позициям, к которым двигались штурмовые группы россиян. Так попытка продвижения агрессора превратилась в хаос и потери.

Подразделение "Paragon" точными ударами FPV-дронов уничтожил несколько десятков укрытий российских оккупантов. Также украинские БпЛА уничтожили танк и убили более 20 захватчиков.

Некоторые московиты почти достигли стратосферы,

– отметили военные.

Кадры работы украинских дронов против российских солдат / Скриншоты с видео

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отчитывался, что с начала года украинские бойцы ликвидировали более 200 тысяч оккупантов. Таким образом удается успешно подавлять вражеские наступления.