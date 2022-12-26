Первый удар – поражение, второй – файер-шоу для оккупантов: как пограничники обезвредили вражескую БМП

26 декабря 2022, 12:10
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Источник:

Луганская ОВА

Украинские военные изо дня в день мужественно уничтожают оккупантов и их технику. Недавно стало известно, что в Луганской области наши бойцы обезвредили российскую БМП.

Аэроразведка Государственной пограничной службы Украины обнаружила боевую машину пехоты врага. Бойцы ликвидировали технику с двух ударов.

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Фаер-шоу для оккупантов

Как отмечают в Луганской ОВА, координаты цели пограничники передали артиллеристам ВСУ. Впоследствии, уже с первого выстрела вражеская "беха" была поражена.

В свою очередь, второй снаряд устроил настоящее файер-шоу для оккупантов.

Люблю, когда все там пылает. Они все бегают, суетятся,
– прокомментировал один из военных.

ВСУ уничтожили вражескую БМП: смотрите видео

Напомним, что Сергей Гайдай сообщил о ситуации на участке Сватово-Кременная. По его словам, там остается тяжелая ситуация. Преимущество на стороне украинских сил обороны, но спешить с положительными сообщениями еще не стоит.

Гайдай подчеркнул, что находившееся в Кременной российское командование перемещено в Рубежное.

Потери оккупантов по состоянию на 26 декабря

Общие боевые потери России на 26 декабря составляют 102 600 военных. Противник также бешеными темпами теряет и технику.

В частности, за сутки враг потерял:

  • личного состава – 550 человек;
  • танков – 3016 (+5) единиц,
  • боевых бронированных машин – 6017 (+7) единиц,
  • артиллерийских систем – 1996 (+5) единиц,
  • РСЗО – 418 (+0) единиц,
  • средства ПВО – 212 (+0) единиц,
  • самолетов – 283 (+0) единиц,
  • вертолетов – 267 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707 (+1),
  • крылатые ракеты – 653 (+0),
  • корабли /катера – 16 (+0) единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4647 (+12) единиц,
  • специальная техника – 178 (+0).
Автор: Анна Романюк