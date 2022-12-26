Первый удар – поражение, второй – файер-шоу для оккупантов: как пограничники обезвредили вражескую БМП
Источник:Луганская ОВА
Украинские военные изо дня в день мужественно уничтожают оккупантов и их технику. Недавно стало известно, что в Луганской области наши бойцы обезвредили российскую БМП.
Аэроразведка Государственной пограничной службы Украины обнаружила боевую машину пехоты врага. Бойцы ликвидировали технику с двух ударов.
Читайте также Гайдай озвучил реальную ситуацию на участке Сватово – Кременная
Фаер-шоу для оккупантов
Как отмечают в Луганской ОВА, координаты цели пограничники передали артиллеристам ВСУ. Впоследствии, уже с первого выстрела вражеская "беха" была поражена.
В свою очередь, второй снаряд устроил настоящее файер-шоу для оккупантов.
Люблю, когда все там пылает. Они все бегают, суетятся,
– прокомментировал один из военных.
ВСУ уничтожили вражескую БМП: смотрите видео
Напомним, что Сергей Гайдай сообщил о ситуации на участке Сватово-Кременная. По его словам, там остается тяжелая ситуация. Преимущество на стороне украинских сил обороны, но спешить с положительными сообщениями еще не стоит.
Гайдай подчеркнул, что находившееся в Кременной российское командование перемещено в Рубежное.
Потери оккупантов по состоянию на 26 декабря
Общие боевые потери России на 26 декабря составляют 102 600 военных. Противник также бешеными темпами теряет и технику.
В частности, за сутки враг потерял:
- личного состава – 550 человек;
- танков – 3016 (+5) единиц,
- боевых бронированных машин – 6017 (+7) единиц,
- артиллерийских систем – 1996 (+5) единиц,
- РСЗО – 418 (+0) единиц,
- средства ПВО – 212 (+0) единиц,
- самолетов – 283 (+0) единиц,
- вертолетов – 267 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707 (+1),
- крылатые ракеты – 653 (+0),
- корабли /катера – 16 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4647 (+12) единиц,
- специальная техника – 178 (+0).