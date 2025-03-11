За сутки ВСУ ликвидировали 1300 окупантов: потери врага на 11 марта

Российские наступательные операции даются ей ценой тысяч погибших и раненых ежедневно. Вооруженные силы Украины дают достойный отпор врагу, существенно истощая его силы.

За эти сутки было ликвидировано 1300 оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Враг продвинулся на Торецком направлении и продолжает атаковать на Покровском: обзор фронта ISW

Какие потери врага по состоянию на 11 марта

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери врага составили:

личного состава – 887 620 (+1300),

танков – 10 303 (+11),

боевых бронированных машин – 21 423 (+23),

артиллерийских систем – 24 346 (+75),

РСЗО – 1 313 (+2),

средств ПВО – 1 103 (+1),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 28 801 (+198),

крылатых ракет – 3 121 (+1),

кораблей и катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 40 205 (+134),

специальной техники – 3 775 (+2).



Потери россиян по состоянию на 11 марта / Инфографика Генштаба

Напомним, украинский МиГ-29 уничтожил ангар с российской техникой и личным составом в населенном пункте Теткино в Курской области. Там хранились несколько БТР и ББМ.