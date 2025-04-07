Для них позитив уничтожения своих же: боец СОУ сказал, каково моральное состояние вражеских солдат

Пока Кремль пытается скрыть реальные потери российской армии, жены оккупантов скулят и выражают недовольство в социальных сетях из-за войны. Между тем для российского командования их солдаты – расходный материал.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко, заметив, что россияне радуются, когда уничтожают их же солдат, ведь получают с этого выгоду. Между тем российские войска напуганы угрозами "сверху".

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О моральном состоянии оккупантов

Российские командиры воспринимают оккупантов как дешевый ресурс. Вражеские группы постоянно штурмуют небольшими группами на мотоциклах или квадроциклах. Чем больше ВСУ уничтожат российских солдат – тем меньше их командованию придется тратить на них средств на содержание и зарплату.

Российские военные настолько неважны для своих командиров, что те могут легко их убивать, если солдаты не выполняли приказы или задачи "до конца", ведь знают, что "есть еще". Таких историй есть множество и всех их рассказывают пленные.

Мои собратья рассказывали историю, о том, что враг отправлял штурмовать солдата на костылях. Это все из-за запугивания расстрелом или физическими наказаниями. На их недовольство (родных оккупантов – 24 Канал) никто не обращает внимание,

– подчеркнул офицер артиллерии.

Оккупанты также безумно боятся украинских дронов. Их на линии соприкосновения и 4 – 5 километров от нее в обе стороны, по словам Назаренко, очень много. Когда с помощью беспилотников украинским военным удается поразить какую-то цель, враг может спрятаться на несколько дней "в норы". Туда, кстати, тоже прилетает, что пополняет статистику потерь россиян.

К слову, только за один день, а именно 6 апреля, ВСУ удалось уничтожить 1330 российских солдатв и офицеров. Более того, прошлый месяц был рекордный в уничтожении вражеской артиллерии.