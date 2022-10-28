Каждый день по 20 – 30 захватчиков: оккупанты жалуются на огромные потери в войне с Украиной

Российские оккупанты жалуются родным, что они ежедневно несут огромные потери на войне в Украине. Также захватчикам не удается захватить населенные пункты на Донбассе.

Об этом говорится в новом перехвате телефонного разговора захватчиков. Кстати, потери оккупантов – не удивительны, ведь Вооруженные Силы Украины активно уничтожают врага и выгоняют его с нашей земли.

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Оккупанты жалуются из-за потерь

Во время перехваченного разговора российский захватчик рассказал о подготовке к наступлению на Донецком направлении и потерях.

Скоро в наступление пойдем. Мы находимся в деревне Тоцкое, запомнила? Да, будем брать его. Никак месяц уже не можем взять его. А там все дороги наши,

– говорит оккупант.

Но в то же время российский солдат пожаловался, что их армия теряет много живой силы.

"Дох*я, Ирина, убитых и раненых. Ежедневно по 20-30 человек", – жалуется захватчик.

Как оккупанты жалуются на потери в российской армии: смотрите видео

Актуальные потери захватчиков

По состоянию на 28 октября ВСУ уже уничтожили 69 700 оккупантов. Только за сутки удалось ликвидировать 480 российских захватчиков

Потери россиян в технике:

танков – 2640 (+9 единиц);

боевых бронированных машин – 5378 (+14 единиц);

артиллерийских систем – 1698 (+8 единиц);

РСЗО – 379;

средств ПВО – 192;

самолетов – 272 (+1 единица);

вертолетов – 251 (+2 единицы);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1401 (+3 единицы);

крылатых ракет – 351;

кораблей и катеров – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4088 (+10 единиц);

специальной техники – 151 (+1 единица).

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