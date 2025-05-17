Разведчики устроили фейерверк для россиян и "обчистили" их на на 10 миллионов долларов: видео

Украинские защитники продолжают успешно уничтожать врага и его технику по всей линии фронта. Недавно разведчики бригады "Черный лес" поймали ценную добычу.

Воины обнаружили вражеский ЗРК и скорректировали по нему удар, передает 24 Канал со ссылкой на ссылкой на Сухопутные войска.

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Ликвидация российского "Бука"

Этим зенитно-ракетным комплексом оказался многофункциональный "Бук-М1" средней дальности. Его стоимость составляет около 10 миллионов долларов.

"Бук" был полностью уничтожен. Военные показали момент поражения техники противника и детонации боекомплекта.

Поражение "Бук-М1": смотрите видео

К слову, утром 16 мая украинские дроны нанесли удар по военным складам 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны России вблизи села Перевальное в Крыму.

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что в июне количество российских потерь в войне может превысить миллион.

15 мая ВСУ уничтожили колонну российских окупантов возле Липцев, когда враг пытался вернуть утраченные позиции. Бригада "Хартия" вместе с другими подразделениями ВСУ ранее уволила более 200 гектаров лесного массива, нанеся врагу значительные потери в живой силе и технике.