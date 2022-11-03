Разочарованные солдаты в алюминиевых банках: сколько Россия теряла техники в октябре

Российские захватчики несут огромные потери на войне в Украине. Только за октябрь они ежедневно теряли много техники.

Более того, оккупанты разочарованы тем, с каким вооружением они должны служить. Об этом сообщили в британской разведке.

Важно Россия потеряла более 7,5 тысячи автомобилей и другой тяжелой техники: что уничтожили ВСУ

Россия в октябре теряла "по батальону" техники за день

Российские солдаты, служащие в Украине, разочарованы тем, что они вынуждены служить в старых боевых машинах пехоты, которые они описывают как алюминиевые банки.

В середине октября во время наступления украинских войск потери российской бронетехники выросли до более чем 40 единиц техники в день, что примерно равно количеству техники батальона.

В последние недели Россия прибегла к приобретению не менее 100 дополнительных танков и боевых машин пехоты со складов Беларуси,

– отметили в разведке.

В то же время бронетанковые подразделения и артиллерия занимают центральное место в русском пути ведения войны. Впрочем, вооруженные силы России в Украине испытывают трудности частично из-за проблем со снабжением как артиллерийских боеприпасов, так и достаточного количества исправных бронированных машин.

Актуальные потери россиян

По состоянию на 3 ноября ВСУ уничтожили уже 74 тысячи оккупантов. Только за последние сутки украинские военные ликвидировали 740 захватчиков.

Потери оккупантов в технике:

Танков – 2 734 (+20 за минувшие сутки) единицы;

боевых бронированных машин – 5 552 (+27) единицы;

артиллерийских систем – 1 755 (+22) единиц;

РСЗО – 390 (+3) единиц;

средств ПВО – 198 единиц;

самолетов – 277 единиц;

вертолетов – 258 единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 442 (+4) единицы;

крылатых ракет – 397 единиц;

кораблей и катеров – 16 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4 162 (+9) единицы;

специальной техники – 155 (+1) единиц.

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