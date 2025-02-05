Больше, чем за два предыдущих года: сколько вражеских артсистем ВСУ уничтожили в 2024 году

В 2024 году Вооруженные Силы Украины поразили 13 тысяч артиллерийских систем противника. Таким образом россияне потеряли первоначальное доминирование в артиллерии на фронте.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Сколько артсистем удалось уничтожить украинским воинам

По словам Александра Сырского, одной из приоритетных задач оборонной операции является уничтожение вражеской артиллерии.

Только за 2024 год было поражено 13 тысяч артиллерийских систем противника. Это больше, чем вместе за два предыдущих года полномасштабного вторжения,

– написал главнокомандующий ВСУ.

В общем, как сообщил Сырский, потери россиян в артиллерийских системах уже составляют почти 23 тысячи единиц, также было обезврежено 1269 реактивных систем залпового огня оккупантов.

Главком отметил, что эффективная контрбатарейная работа украинской артиллерии и масштабное применение беспилотных подразделений фактически свели на нет начальное доминирование артиллерии россиян на поле боя.

К слову, темпы наступления вражеской российской армии на фронте остаются высокими. По словам британской разведки, ежедневные потери оккупационных войск в феврале, по-прежнему, вероятно, будут превышать 1000 человек в день.