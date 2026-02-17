Зависит от потерь: военный обозреватель предположил, куда будут двигаться россияне после Покровска

Ситуация по Покровску становится все более угрожающей, приближаясь к критической. Если врагу удастся захватить город, то он может направить свои силы на продвижение в сторону Славянско-Краматорской агломерации и не только. Однако все упирается в то, хватит ли россиянам ресурсов.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, объяснив, какие еще направления для России будут важными на фронте. Он также обратил внимание на проблемы, которые могут возникнуть у оккупантов.

Смотрите также Россияне форсировали Северский Донец, ВСУ продвигаются на Днепропетровщине: как изменилась линия фронта за неделю

Какие возможные цели россиян после Покровска?

Шарп подчеркнул, что Славянско-Краматорская агломерация, а также Константиновка и Дружковка – это главная цель для российского командования и Владимира Путина лично. Также приоритетным является Запорожское направление. А именно захват Орехова, срезание украинской оборонительной линии, приближение к Запорожью и захват значительной части Запорожской области.

"Российская армия уже атакует Славянско-Краматорскую агломерацию с разных сторон. У каждой группировки есть свои задачи, но они объединены единой целью – штурмовать ее в лоб и обойти, насколько это возможно", – заметил военный обозреватель.

Обратите внимание! По данным аналитиков DeepState, враг в Покровск затягивает пехоту. Также пытается проникать в Гришино с северо-западных окраин Покровска и со стороны Котлиного, но Силы обороны блокируют их. Есть попытки продвижения россиян в глубину перешейка между Покровском и Родинским, и это усиливает риск для группировки Сил Обороны в окрестностях Мирнограда.

В ближайшие недели и месяцы бои за эту агломерацию будут продолжаться с большой интенсивностью. А весной, когда изменится погода, Россия, по его мнению, может интенсифицировать боевые действия с привлечением резервов, если ей удастся их накопить.

Однако здесь важен фактор потерь у россиян. В декабре и январе они понесли большие потери, и если эта тенденция продолжится, то с резервами у России будет хуже, а наступательный потенциал – ниже,

– отметил Давид Шарп.

Он добавил, если пополнение россиян будет превышать потери, они могут продолжать двигаться в том же темпе, а если потери будут превышать пополнение, то наступление понемногу стухнет.

К каким последствиям в России могут привести бешеные потери врага на фронте?

В российском обществе уже приходит осознание, какую цену оно платит за войну в Украине. Россияне, как отметил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, несут большие потери. А у Путина сегодня нет военных резервов – их нужно набирать, вербовать, проводить скрытую мобилизацию, заключать контракты, направят на фронт.

Никто уже в России не хочет воевать. 75 – 77% россиян уже не желают умирать на войне. Они еще поддерживают режим Путина, но уже не хотят идти на войну, ведь это путевка в один конец,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Многие раненые россияне возвращаются с фронта и несут в общество всю правду о реальных потерях. Сегодня в России, по мнению генерала армии, растет недовольство, и оно усилится, если будут большие потери у оккупантов и больше проигрышей на фронте. Рост недовольства также связан с экономическими, социальными вызовами и возможным давлением по мобилизации.

Именно это может сдвинуть российское общество к протестам, ведь россиянам, по его словам, придется защищать своих детей и реагировать на социальные проблемы. Украине нужно создавать соответствующие условия на фронте и в информационном поле, чтобы российское общество под давлением этих аргументов переориентировалось и не поддерживало Путина.

Какие потери несет враг на фронте?