В ВСУ назвали потери России погибшими в боях за Торецк

Битва за город Торецк Донецкой области продолжается девятый месяц, потери россиян на этом участке фронта превысили 15 тысяч убитыми. Общие потери достигли еще больших показателей.

Об этом заявил начальник отделения коммуникации 100 ОМБр, капитан Сергей Хоминский. в эфире "Украинского радио", передает 24 Канал. Бригада находится на соответствующем направлении с середины июля 2024 года.

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Сколько россиян ликвидировали

По его словам, пропагандисты неоднократно заявляли об "освобождении" Торецка, было несколько попыток где-то на окраинах города вывесить грязную трехцветную тряпку, но все эти попытки потерпели неудачу. В боях за населенный пункт россияне потеряли тысячи своих солдат, сейчас там идут ожесточенные уличные бои.

За это время враг понес без всякого преувеличения катастрофические потери в живой силе, количество безвозвратных потерь врага превысило 15 000 в Торецке. Это те оккупанты, которые были уничтожены. Если говорить об общих потерях врага на нашем направлении за этот период, то это уже более 50 000 личного состава,

– заявил Хоминский.

Капитан рассказал, что во время уличных боев контакт может быть очень близким. Он вспомнил, что бывали ситуации, когда в здании украинские и вражеские позиции разделял только коридор. Мужчина добавил, что беспрецедентная битва за Торецк возможна благодаря героизму украинских воинов.

"Но, прежде всего, это пехота. То, что делает сейчас наша пехота в Торецке, возможно, мировая военная история прецедентов не имела. Чтобы вы понимали, часто менять личный состав на позициях в Торецке нет возможности. Потому что заезд на позиции, выезд с позиции – это смертельная опасность", – добавил он.

К слову, по данным DeepState, недавно россияне имели успех на Торецком направлении, они продвинулись в самом городе. Оккупанты применяют различные тактики для обхода украинских войск. В частности, они используют подземные тоннели, чтобы пройти к украинским позициям.