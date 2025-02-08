Третья штурмовая разгромила "элитную" танковую колонну россиян на Харьковщине
Украинские защитники ежедневно наносят врагу колоссальные потери. Так, попытка танкового прорыва на Харьковщине завершилась для оккупантов полным фиаско.
Метким ударом из HIMARS украинские воины отправили в ад весь командный состав вражеской 35-й бригады, которая базировалась в оккупированном Селидово Донецкой области. Хорошие новости пришли и из Харьковской области. Там бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады разгромили вражескую танковую колонну, передает 24 Канал.
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Россияне получили мощного леща
Военные рассказали, что в районе Первомайского 4 танковая дивизия, так называемая "элитная" Кантемировская, 1 танковой армии России попыталась осуществить прорыв колонной танков и БМП с участием багги.
Первые 2 БМП противник потерял еще на переправе. Техника просто пошла на дно, попав под удары артиллерии. После по колонне, котора двигалась, мощно работали FPV-дроны. Российская пехота была вынуждена бежать из машин. Впрочем, это ее не спасло. Оккупантов добили сбросами и артой.
Закончился эпический штурм россиян уничтожением БРЭМ, которую пригнали эвакуировать "утопленников".
В результате неудачной атаки захватчики потеряли 10 единиц вражеской бронетехники. Кроме того, они имеют 10 погибших и 30 раненых.
Командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий прокомментировал разгром врага: "Смотрим, как первая танковая армия рф уверенно превращается в первую конную. И ожидаем новые накаты на лошадях и ослах".
Напомним, что российские военные используют ослов и лошадей для доставки грузов на передовую. В госдуме заявили, что это "нормальная практика".