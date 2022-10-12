Из-за успехов ВСУ – большое количество раненых: луганские боевики просят прислать им медиков

Российские оккупанты продолжают нести огромные потери на войне в Украине. Поэтому сейчас больницы переполнены захватчиками, а медицинских работников не хватает.

Это в очередной раз подтверждает успехи украинских защитников на поле боя. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Обратите внимание В Луганской области враги разыскивают своих дезертиров и репрессируют патриотов Украины

Боевики просят прислать им медиков из России

В результате успешных действий ВСУ и из-за большого количества раненых на временно оккупированных территориях Луганской области наблюдается дефицит медицинских работников.

Чтобы пополнить штаты больниц, самопровозглашенное руководство региона направило ходатайство с просьбой о командировке медперсонала из центральных и восточных областей России.

Какова сейчас ситуация в Луганской области

С начала октября российские спецслужбисты и приближенные к ним командиры бандформирований из Донецкой и Луганской областей начали скрытую и относительно централизованную эвакуацию своих семей.

В городе Старобельск Луганской области оккупанты проводят поиски украинских патриотов, задерживают членов семей и друзей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Также в Луганской области под видом поиска украинских диверсантов захватчики разыскивают своих дезертиров.

Кстати, недавно появилась официальная информация об освобождении села Стельмаховка. Также деоккупированы Новолюбовка, Невское, Новоегоровка, Надежда и Андреевка.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявлял, что освобождение Сватово откроет путь для Вооруженных Сил к окружению Северодонецка и Лисичанска, которые сейчас под контролем у захватчиков.

Напомним, что в одной из больниц Луганской области россияне разместили раненых захватчиков вместе с детьми. Среди них – бывшие заключенные.

Что известно о старте деоккупации Луганщины: смотрите видео