Сколько российских оккупантов ликвидировано за сутки: известны потери России на 29 апреля

Вражеские солдаты продолжают гибнуть на украинской земле. Имперские амбиции российского диктатора убили уже более миллиона человек.

Россия понесла вчетверо большие потери на фронте, чем Украина. Соотношение погибших составляет примерно один украинский военный к пяти российским. Такие данные привел президент Финляндии Александр Стубб.

Сколько оккупантов с техникой уничтожены по состоянию на данный момент?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 29 апреля 2026 года страна-агрессорка потеряла:

личного состава – около 1 328 820 (+1 180) человек;

танков – 11 894 (+2);

боевых бронированных машин – 24 486 (+3);

артиллерийских систем – 40 825 (+54);

РСЗО – 1 755 (+0);

средства ПВО – 1356 (+2);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 350 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 262 033 (+1 775);

крылатые ракеты – 4 579 (+0);

корабли/катера – 33 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 92 231 (+245);

специальная техника – 4146 (+5).

Потери России на 29 апреля 2026 год / Фото Генштаб

Потери на фронте становятся для России все более болезненными

Адмирал НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что потери России в войне против Украины "поразительны и невероятны". По его словам, Россия ежемесячно теряет около 35 тысяч военных– это больше, чем СССР потерял за всю советско-афганскую войну.

Драгоне также отметил, что на фронте сложилась патовая ситуация без прорывов, а победа над Россией возможна из-за истощения ее экономики.

Тем временем американский журналист и историк Дэвид Саттер заявил, что блокирование Telegram и ограничение интернета в России свидетельствуют о страхе Кремля перед недовольством населения.

По его мнению, власти могут готовить почву для новой мобилизации осенью 2026 года. Саттер подчеркнул, что массовый призыв не усилит Россию, а только увеличит потери и приблизит страну к кризису.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заявил, что война становится для России все дороже, а потери на фронте растут быстрее, чем темпы набора новых военных.

По его словам, даже большие выплаты контрактникам уже не дают нужного результата. Кузан подчеркнул: если Россия будет ежемесячно терять около 50 тысяч солдат, ее наступление остановится, а сама война потеряет для Кремля смысл.