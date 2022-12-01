ВСУ побили рекорд по заполнению "черных пакетов" врагами в ноябре
Источник:Минобороны Украины
Украинские военные продолжают поражать своим мастерством и выдержкой. В ноябре они установили рекорд по количеству ликвидированных противников.
На "концерте Кобзона" – полный зал
В ноябре на "концерт Кобзона" отправилось больше всего зрителей. Все потому, что "жест доброй воли" сделали сразу 16 970 российских военных.
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В Министерстве обороны опубликовали график убитых оккупантов по месяцам. На нем видно, что пик "популярности Кобзона" раньше был в начале полномасштабной войны – в марте. Дальше количество ликвидированных захватчиков немного упало, а с июля начало нарастать.
Поэтому с середины лета число "хороших россиян" начало увеличиваться в среднем на 500 человек. Пика оно достигло в ноябре. Надеемся, что дальше ситуация будет развиваться так же и оккупантов на нашей земле будет становиться все меньше.
Сколько россиян ликвидировали ВСУ за отдельный месяц / График Минобороны
Потери россиян в технике за ноябрь
- 217 танков,
- 376 боевых бронированных машин,
- 174 артиллерийские системы,
- 12 реактивных систем залпового огня,
- 13 ПВО,
- 4 самолета,
- 4 вертолета,
- 147 БПЛА,
- 134 крылатые ракеты,
- 289 единиц автотехники и автоцистерн,
- 9 единиц спецтехники.
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