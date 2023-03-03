Об этом 24 Каналу рассказал генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун. По его словам, ФСБ не единственная спецслужба, которую российская власть "втянула" в военные действия.

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Кто еще воюет на стороне России

Виктор Ягун объяснил, что в России есть спецподразделения, активно участвующие в боевых действиях именно благодаря умениям вести контрснайперскую борьбу.

Причем это не только касается ФСБ, но и Федеральной службы охраны,

– подчеркнул он.

По его мнению, они оттачивают свои навыки снайперской и антиснайперской работы прямо на поле боя.

"Неоднократно наши спецназовцы из СБУ пересекались в таких дуэлях на линии разграничения", – подчеркнул Ягун.

Он добавил, что это делалось, чтобы таким образом повысить уровень подготовки у россиян.

Они активно используют и этих спецназовцев для боев в городских условиях,

– рассказал генерал-майор СБУ в запасе.

Впрочем, это частные случаи.

Виктор Ягун рассказал, в каких целях Россия использует ФСБ на войне: смотрите видео

Чем занимаются российские спецназовцы

Виктор Ягун сообщил, что преобладает все же военная контрразведка, которая должна дислоцироваться на линии огня в воинских частях.

Она больше связана с карательной деятельностью, то есть они (контрразведчики – 24 Канал) должны обеспечивать контрольный режим в войсках,

– отметил он.

По его словам, карательные функции во взаимодействии с деятельностью росгвардии фактически обеспечивают работу так называемого "отряда", который не позволяет мобилизованным или бывшим преступникам убегать с поля боя.

"Я просто знаю несколько историй, когда пришла информация о нахождении части этих военных в ФСБ недалеко от линии разграничения", – подчеркнул генерал-майор СБУ в запасе.

По его мнению, тогда было оперативно разоблачено место их дислокации. Благодаря "прилетам" удалось ликвидировать часть ФСБшников.

По предварительным данным, потери ФСБ во время этой активной фазы войны уже превысили потери ФСБ за весь период ее существования, наверное, с 1991 года,

– сосредоточил внимание он.

Впрочем, россиянам не привыкать к большим потерям в противостоянии с Украиной.

Потери окупантов в войне: главное