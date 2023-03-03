Про це 24 Каналу розповів генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун. За його словами, ФСБ не єдина спецслужба, яку російська влада "втягнула" у воєнні дії.

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Хто ще воює на боці Росії

Віктор Ягун пояснив, що у Росії є спецпідрозділи, які активно беруть участь у бойових діях саме завдяки вмінням вести контрснайперську боротьбу.

Причому це не тільки стосується ФСБ, але і Федеральної служби охорони,

– наголосив він.

На його думку, вони відточують свої навички снайперської та антиснайперської роботи прямо на полі бою.

"Неодноразово наші спецпризначенці з СБУ перетиналися в таких дуелях на лінії розмежування", – наголосив Ягун.

Він додав, що це робилося, щоб у такий спосіб підвищити рівень підготовки у росіян.

Вони активно використовують і цих спецпризначенців для боїв у міських умовах,

– розказав генерал-майор СБУ в запасі.

Втім, це окремі випадки.

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Чим займаються російські спецпризначенці

Віктор Ягун повідомив, що переважає все ж військова контррозвідка, яка має дислокуватися на лінії вогню у військових частинах.

Вона більше пов'язана із каральною діяльністю, тобто вони (контррозвідники – 24 Канал) мають забезпечувати контрольний режим у військах,

– зазначив він.

За його словами, каральні функції у взаємодії із діяльністю росгвардії фактично забезпечують роботу так званого "загону", який не дозволяє мобілізованим чи колишнім злочинцям втікати з поля бою.

"Я просто знаю декілька історій, коли прийшла інформація про перебування частини цих військових у ФСБ недалеко від лінії розмежування", – наголосив генерал-майор СБУ в запасі.

На його думку, тоді було оперативно викрите місце їхньої дислокації. Завдяки “прильотам” вдалося ліквідувати частину ФСБшників.

За попередніми даними, втрати ФСБ під час цієї активної фази війни вже перевищили втрати ФСБ за весь період її існування, напевно, з 1991 року,

– зосередив увагу він.

Втім, росіянам не звикати до великих втрат у протистоянні з Україною.

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