"Рейнджеры" устроить засаду на россиян на одном из направлений и полностью уничтожили вражескую группу

Операторы 4 полка "Рейнджер" ССО ВСУ устроить успешную засаду на вояк российской армии на одном из направлений фронта. Известно, что удалось уничтожить группу оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Сил специальных операций ВСУ.

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"Рейнджеры" уничтожили группу оккупантов

В Силах специальных операций рассказали, что российский боевой гольф-кар с 6 пехотинцами России двигался вдоль лесополосы, когда попал под слаженное огневое поражение.

В результате стрелкового боя и атаки дрона-камикадзе, нашим бойцам удалось полностью уничтожить вражескую группу,

– говорится в сообщении.

После выполнения боевой задачи наша группа отошла без потерь, добавили там.

"Рейнджеры" устроили засаду на оккупантов: смотрите видео