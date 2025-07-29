ВСУ разгромили россиян на Запорожье: враг потерял силы за считанные часы
- ВСУ отбили атаку россиян на Ореховском направлении в Запорожской области, нанеся значительные потери врагу.
- Россияне пытались прорвать оборону у Малой Токмачки, но их действия были остановлены благодаря аэроразведке и слаженным действиям украинских подразделений.
- После провального штурма российские войска действуют преимущественно в темное или серое время суток.
ВСУ сорвали очередную атаку врага на Ореховском направлении. Россияне пытались прорвать оборону возле Малой Токмачки, однако понесли значительные потери за несколько часов.
Об этом рассказал начальник отделения коммуникаций 118-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелых в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Штурм россиян на Ореховском направлении провалился
Украинские военные сорвали попытку россиян прорвать оборону на Ореховском направлении в Запорожской области. Благодаря работе аэроразведки и слаженным действиям подразделений 118-й отдельной механизированной бригады оккупанты потеряли значительные силы за несколько часов.
По словам Дмитрия Пелиха, наступление противника ощущается по всей линии боевого соприкосновения. В частности, на позиции 118-й бригады враг пошел механизированным штурмом с целью прорыва к населенному пункту Малая Токмачка. Однако попытка оказалась тщетной – оккупантов вовремя заметила аэроразведка, после чего по ним было нанесено огневое поражение.
В течение нескольких часов они потеряли очень значительную силу. Сейчас враг действует исключительно в темное или серое время суток,
– добавил Пелих.
Сейчас, по его словам, противник оправляется после провального штурма.