РосСМИ подтвердили смерть не менее 500 мобилизованных оккупантов

Российские пропагандисты уже начали говорить о своих погибших солдатах. Так, они подтвердили смерть не менее 500 мобилизованных оккупантов.

Об этом пишут российские СМИ, информирует 24 Канал. Таким образом, пропагандисты признают, что их "вторая армия мира" сдулась и несет огромные потери на войне.

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Пропагандисты заявили о смерти 500 мобилизованных россиян

Так, российские журналисты установили имена 539 оккупантов, которых мобилизовали в сентябре 2022 года.

Кстати, в это число погибших захватчиков не входят оккупанты, которых ликвидировали во время удара ВСУ в Макеевке.

Пропагандисты отметили, что 39 мобилизованных погибли не в Украине, а еще на пунктах сбора в результате несчастных случаев. Некоторые из них связаны с алкоголем.

За все время с 24 февраля российские журналисты обнаружили всего 11 009 захватчиков, погибших на войне в Украине. Обратите внимание, что потери во "второй армии мира" гораздо больше, но кремлевские власти это скрывают.

Актуальные потери оккупантов

По состоянию на 6 января Вооруженные Силы Украины ликвидировали уже 110 250 захватчиков. За сутки количество оккупантов сократилось еще на 530 человек.

Потери россиян в технике: