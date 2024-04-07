По данным британской разведки, российские захватчики по состоянию на сейчас ведут несколько менее активные боевые действия. Вероятно, причиной таких поведенческих изменений российской армии являются потери среди личного состава оккупантов, а также недавние так называемые выборы российского диктатора Владимира Путина.

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Переоснащение оккупантов после захвата Авдеевки

Оборонное ведомство Великобритании сообщает, что среднесуточное количество потерь россиян в Украине в течение марта 2024 года, среди которых – убитые и раненые, сократилось ориентировочно на 74 человека в сутки.

То есть по состоянию на сейчас приблизительное количество "демобилизованных" оккупантов достигает около 913 человек. По данным разведки, уменьшение потерь соответствует меньшему количеству зарегистрированных атак за последний месяц.

Уменьшение российских наступательных операций, скорее всего, отражает ряд факторов: период отдыха и переоснащения после захвата Авдеевки и намерение уменьшить извещения о гибели во время выборов в России,

– говорится в отчете британской разведки.

Согласно обнародованной информации, еще в начале полномасштабного вторжения российские войска в день теряли в среднем 658 человек. Однако уже вскоре, в 2023 году, эта цифра выросла до 693.

По состоянию на первый квартал 2024 года захватнические войска ежедневно теряют ориентировочно 913 оккупантов, что свидетельствует о значительном росте потерь среди захватчиков. Разведка Британии сделала вывод, что увеличение этих показателей свидетельствует о постоянной зависимости России от массы для поддержки войны против Украины.

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