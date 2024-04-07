За даними британської розвідки, російські загарбники станом на зараз ведуть дещо менш активні бойові дії. Ймовірно, причиною таких поведінкових змін російської армії є втрати серед особового складу окупантів, а також нещодавні так звані вибори російського диктатора Владіміра Путіна.

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Переоснащення окупантів після захоплення Авдіївки

Оборонне відомство Великої Британії повідомляє, що середньодобова кількість втрат росіян в Україні протягом березня 2024 року, серед яких – вбиті й поранені, скоротилася орієнтовно на 74 особи за добу.

Тобто станом на зараз приблизна кількість "демобілізованих" окупантів сягає близько 913 осіб. За даними розвідки, зменшення втрат відповідає меншій кількості зареєстрованих атак за останній місяць.

Зменшення російських наступальних операцій, швидше за все, відображає низку факторів: період відпочинку та переоснащення після захоплення Авдіївки та намір зменшити сповіщення про загибель під час виборів у Росії,

– йдеться у звіті британської розвідки.

Згідно з оприлюдненою інформацією, ще на початку повномасштабного вторгнення російські війська в день втрачали в середньому 658 осіб. Однак вже незабаром, у 2023 році, ця цифра зросла до 693.

Станом на перший квартал 2024 року загарбницькі війська щодня втрачають орієнтовно 913 окупантів, що свідчить про значний ріст втрат серед загарбників. Розвідка Британії зробила висновок, що збільшення цих показників свідчить про постійну залежність Росії від маси для підтримки війни проти України.

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