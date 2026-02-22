ВСУ разбили 2000 единиц техники и ликвидировали 890 оккупантов: потери врага на 22 февраля
- С начала агрессии против Украины, Россия потеряла около 1 259 780 личного состава, 11 694 танков, и 24 069 боевых бронированных машин.
- За последние сутки ВСУ уничтожили 890 российских военных, 9 танков, и 6 боевых бронированных машин.
Российское командование не демонстрирует намерений сворачивать наступательные действия. В то же время армия России продолжает нести непропорционально большие потери на фронте.
О количестве ликвидированных россиян за последние сутки сообщает Генштаб ВСУ.
Сколько потеряла Россия по состоянию на 22 февраля?
С начала вооруженной агрессии против Украины в 2022 году российская армия потеряла:
- личного состава – около 1 259 780 (+890);
- танков – 11 694 (+9);
- боевых бронированных машин – 24 069 (+6);
- артиллерийских систем – 37 470 (+41);
- РСЗВ – 1 652 (+1);
- средств ПВО – 1 303 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 348 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 142 113 (+1 705);
- крылатых ракет – 4 314 (+0);
- кораблей/катеров – 29 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 79 500 (+205);
- специальной техники – 4 073 (+0).
Потери у врага на 22 февраля 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Интересно! За четыре года полномасштабного вторжения Россия потеряла около 1,2 миллиона своих солдат. Это количество значительно больше, чем потери американской армии во время Второй мировой войны.
Силы обороны наносят противнику ощутимые потери: что известно?
В ночь на 21 февраля Силы обороны нанесли сокрушительные удары по российским объектам на временно оккупированной территории Крыма и Запорожской области. В частности украинцам удалось поразить два пограничных сторожевых корабля проекта 22460 "Охотник", два самолета Бе-12 и РСЗО "Торнадо-С".
По словам совладельца и главного конструктора Fire Point Дениса Штилермана, недавно именно украинские ракеты "Фламинго" поразили Уоткинский завод в Удмуртии. Известно, что именно на этом предприятии производят ракеты к "Искандер-М", а также баллистические ракеты "Орешник", межконтинентальные к комплексам РС-24 "Ярс".
21 февраля после атаки нескольких дронов вспыхнуло 5 резервуаров на АО "Нефтегорский газоперерабатывающий завод". Он расположен в Самарской области России. Снимки спутника NASA показывают мощные тепловые сигнатуры, которые свидетельствуют о масштабном пламени на территории предприятия.