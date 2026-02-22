ВСУ разбили 2000 единиц техники и ликвидировали 890 оккупантов: потери врага на 22 февраля

Российское командование не демонстрирует намерений сворачивать наступательные действия. В то же время армия России продолжает нести непропорционально большие потери на фронте.

О количестве ликвидированных россиян за последние сутки сообщает Генштаб ВСУ.

Смотрите также Силы обороны "минуснули" сторожевые корабли в оккупированном Крыму: какие еще потери понесли россияне

Сколько потеряла Россия по состоянию на 22 февраля?

С начала вооруженной агрессии против Украины в 2022 году российская армия потеряла:

личного состава – около 1 259 780 (+890);

танков – 11 694 (+9);

боевых бронированных машин – 24 069 (+6);

артиллерийских систем – 37 470 (+41);

РСЗВ – 1 652 (+1);

средств ПВО – 1 303 (+0);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 348 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 142 113 (+1 705);

крылатых ракет – 4 314 (+0);

кораблей/катеров – 29 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 79 500 (+205);

специальной техники – 4 073 (+0).



Потери у врага на 22 февраля 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Интересно! За четыре года полномасштабного вторжения Россия потеряла около 1,2 миллиона своих солдат. Это количество значительно больше, чем потери американской армии во время Второй мировой войны.

Силы обороны наносят противнику ощутимые потери: что известно?