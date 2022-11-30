На Донбассе приземлили интересного персонажа "с пропеллером"

В российском Нальчике похоронили подполковника Зангиева – ему был 61 год, он был опытным летчиком вертолетов.

Летун долетался

Участвовал еще в войне в Афганистане, в последние годы руководил летно-тренировочным центром Минобороны РФ. В 2019 году вышел на пенсию, но вот снова вернулся.

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Его вертолет был подбит с ПЗРК 31 октября на границе Донецкой и Луганской области в треугольнике Спорное – Берестово – Николаевка. Вроде бы вертолет принадлежал ЧВК "Вагнера", летел забирать какую-то группу. Забрал, взлетел, сбили, упал, сгорел – это если кратко пересказывать видео, снимаемое сразу с нескольких украинских камер.

Интересно, что вертолет даже не отстреливал тепловые ракеты (летел "голый"). Летел медленно, низко – перегруз? Не ожидали ПЗРК? Что за группу забирали?

Лукашенковская щедрость

Относительно вертолета так же не понятно – якобы речь идет о белорусском Ми-8МТКО1. Еще раз, государство Беларусь передает вертолеты якобы частной военной компании в России? В телеграмме обсуждали, что Зангиев был у них инструктором. А кого тренировал?

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В конце концов вертолет сбит, на месте уничтожены 5 россиян – "экипаж и десант". О составе "десанта" ничего не известно, но вообще можно догадаться.

То есть, якобы частная компания может вызвать с пенсии опытных пилотов, забирать вертолеты у союзных стран, обслуживать на базе ВКС свои борта.

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