Проехал 2 тысячи километров и погиб в Украине: ВСУ ликвидировали оккупанта из Карелии

23 декабря 2022, 12:01
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Иракли Комахидзе

Число погибших российских оккупантов увеличивается с каждым днем. Недавно стало известно, что украинские бойцы ликвидировали захватчика, приехавшего на войну из Карелии.

Об этом сообщил соучредитель международного волонтерского сообщества InformNapalm. По словам Комахидзе, оккупант "из окопа ушел" в известном направлении.

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Что известно о захватчике

О гибели сержанта Александра Наумова из поселка Елисенваара сообщил глава Карелии. Комахидзе говорит, что оккупант "не заслуживает особого внимания, кроме своего возраста".

Только на россии 44-летний мужики "от хорошей жизни" могут выглядеть, как 70-летние затасканные старики,
– написал Комахидзе.

Соцсети погибшего оккупанта / Фото OSINT Georgia

Известно, что захватчик в 1997-2000 годах служил в 201 военной базе в Таджикистане. Впоследствии работал в местном лесничестве, был "любителем-ихтиологом".

Стоит отметить, что оккупант проехал более двух тысяч километров, чтобы погибнуть в Украине.

Где расположен поселок Елисенваара: смотрите на карте

Потери россиян по состоянию на 23 декабря

Потери России в войне против Украины уже перевалили отметку в 100 тысяч солдат. Более того, за минувшие сутки в Украине было ликвидировано еще 550 оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли:

  • танков – 3005 (+2) единиц;
  • боевых бронированных машин – 5986 (+5) единиц;
  • артиллерийских систем – 1984 (+6) единицы;
  • РСЗО – 414 (+1) единиц;
  • средств ПВО – 212 (+0) единиц;
  • самолетов – 283 (+0) единицы;
  • вертолетов – 267 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1698 (+5) единиц;
  • крылатых ракет – 653 (+0) единицы;
  • кораблей/катеров – 16 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4622 (+7) единицы;
  • специальной техники – 178 (+0) единиц.
Автор: Анна Романюк