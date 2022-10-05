ВСУ отбили 10 атак, обстреляли вражеские переправы в Херсонской области и уничтожили С-300 в Запорожье

Вооруженные Силы Украины уничтожают живую силу и технику противника. Также они активно отбивают атаки российских оккупантов.

За минувшие сутки украинские силы отразили атаки захватчиков в 10 населенных пунктах. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Так, украинские военные отразили атаки в районах населенных пунктов Стрелка, Зеленое, Майорск, Спорное, Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Новомихайловка и Угледар.

Вечером 3 октября ВСУ нанесли удары по понтонной и паромной переправам противника через реку Днепр в Херсонской области. Общие потери неприятеля уточняют.

Подтверждено уничтожение зенитного ракетного комплекса С-300 в районе города Токмака, а также поражение вражеских позиций в районах населенных пунктов Гуляйполе и Орехов Запорожской области.

Кроме того, наша авиация в течение суток нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение 4 опорных пунктов, 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплекса противника. Также наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили один вертолет и 2 БпЛА врага.

Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс, а также мостовую и понтонную переправу врага.

Захватчики несут огромные потери в Украине

ВСУ нанесли большие потери оккупантам в Волновахском районе Донецкой области. Там уничтожены до 20 единиц военной техники.

Также недавно украинские военные нанесли удар по позициям захватчиков в Запорожье. Так, уничтожена техника врага, в частности зенитно-ракетный комплекс С-300.

Кроме того, в районе Черниговки Запорожской области наши защитники уничтожили склад боеприпасов и ранили около 50 оккупантов.

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