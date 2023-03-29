У врага уже колоссальная нехватка в живой силе: как оккупанты восполняют потери

Россия делает ставку в войне против Украины на живую силу и пытается непрерывно бросать оккупантов на передовую. Однако уже сейчас захватчики испытывают нехватку личного состава на определенных участках фронта, в том числе в Бахмуте.

Следовательно, недостаток личного состава, вызванный колоссальными потерями в рядах вагнеровцев в Бахмуте Россия пополняет десантниками и мотострелковыми подразделениями регулярной армии. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Восточной группировки Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый.

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ВСУ мощно уничтожают технику врага

Что касается тактики врага в Бахмуте, то россияне используют там небольшие группы. Кроме того, они очень зависимы от артиллерийской и авиационной поддержки.

В то же время, на Лимано-Купянском направлении действуют лишь подразделения регулярной армии и части так называемого армейского корпуса "народной милиции" квазиреспублик Донецкой и Луганской областей. В этом направлении захватчики больше используют военную технику.

Ежесуточно украинские защитники уничтожают вражескую технику. Так, в течение суток 29 марта ВСУ ликвидировали там РСЗО "Град", пушки и склад боеприпасов оккупантов.

За последние три недели ВСУ постоянно уничтожали там бронетехнику врага, в том числе новейшие танки Т-90, Т-80 и базовый Т-73. Также уничтожали боевые машины пехоты, бронетранспортеры и другие бронированные средства,

– сообщил представитель Восточной группировки ВСУ.

Микширование вагнеровцев с регулярными войсками российской армии негативно влияет на их эффективность. Так, владелец ЧВК "Вагнера" жалуется, что генштаб страны-агрессора не предоставляет снаряды его приспешникам. Это четкий маркер, что коммуникация, а значит и взаимодействие, и поддержка, у них очень проблемная.

Череватый о потерях россиян: смотрите видео

Вагнеровцы гибнут быстрее кадровых военных

Регулярные войска страны-агрессора, которые находятся на Лимано-Купянском отрезке фронта, доукомплектованы мобилизованными. Они пытаются атаковать безопаснее. Следовательно, потери врага на этом направлении меньше.

За сутки здесь (на Лимано-Купянском направлении – 24 Канал) было уничтожено 33 оккупанта и 96 – ранено. На противовес на Бахмутском направлении уничтожено почти 100 оккупантов, а бывает и больше,

– рассказал представитель Восточной группировки.

Из перехватов известно, что у оккупантов отсутствует мотивация идти в бой – они не понимают, за что воюют. Кроме того, захватчики не доверяют своим командирам, а командование относится с пренебрежением к своим подчиненным. Соответственно нет никаких результатов анонсированного россиянами наступления.

Общие потери оккупантов

По состоянию на утро 29 марта общее количество российских потерь уже составляет 172 340 человек. Только за прошедшие сутки наши бойцы ликвидировали 610 единиц живой силы врага. Кроме того, Силы обороны Украины превратили немало техники россиян в металлолом: