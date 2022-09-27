Украинские защитники над Николаевщиной сбили еще один вражеский штурмовик Су-25 и 3 дрона
Источник:Воздушные силы ВСУ
Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать вражескую технику не только на нашей земле, но и в небе. Так, они в очередной раз сбили российский штурмовик.
Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины. Таким образом россияне продолжают нести огромные потери.
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ВСУ сбивают вражескую технику в небе
27 сентября в Николаевской области в Баштанском районе около 13:30 подразделениями зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит вражеский штурмовик Су-25.
Кроме того, с начала текущих суток подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ уничтожены три БпЛА оперативно-тактического уровня, возможно ударные. Пока информацию уточняют.
Потери россиян в Украине
По состоянию на 27 сентября Вооруженные Силы Украины уничтожили 57 750 оккупантов, за сутки – 550 россиян. В технике захватчики потеряли:
- танков – 2 306 (+16) единиц,
- боевых бронированных машин – 4 881 (+24) единиц,
- артиллерийских систем – 1 378 (+9) единиц,
- РСЗО – 331 (+1) единиц,
- средства ПВО – 175 (+3) единицы,
- самолетов – 261 (+1) единиц,
- вертолетов – 224 единицы,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 977 (+7),
- крылатые ракеты – 241 единица,
- кораблей /катеров – 15 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 730 (+19) единиц,
- специальной техники – 131 единица.
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