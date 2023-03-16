Под Бахмутом метко уничтожили штурмовую группу оккупантов: мощное видео
Источник:Силы Специальных Операций ВСУ
Вооруженные Силы Украины наносят мощные удары по позициям российских террористов. Недавно наши воины уничтожили штурмовую группу захватчиков.
Штурмовую группу ликвидировали на Бахмутском направлении. Силы спецопераций обнародовали соответствующее видео с уничтожением российских оккупантов.
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Под Бахмутом уничтожили штурмовую группу оккупантов
На Бахмутском направлении операторы ССО Украины уничтожили 4 оккупантов, еще 3 солдат – были ранены. Таким образом, враг понес потери и отказался от штурма на эту ночь.
Потери террористов подтвердили перехваченные переговоры захватчиков.
Следовательно, оккупанты должны понять и запомнить, что ни один из них не останется на украинской земле – все они последуют за "русским кораблем".
Уничтожение россиян под Бахмутом: смотрите видео
Актуальные потери врага 16 марта
Начиная с 24 февраля 2022 года враг потерял уже 162 560 единиц личного состава. Потери в технике:
- танков – 3504 (+12),
- боевых бронированных машин – 6810 (+11),
- артиллерийских систем – 2539 (+11),
- РСЗО – 503 (+1),
- средства ПВО – 265 (+3),
- самолетов – 305 (+1),
- вертолетов – 289 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2145 (+13),
- крылатых ракет – 907 (+0),
- кораблей/катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 5394 (+17),
- специальной техники – 257 (+0).