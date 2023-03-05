ВСУ мощно уничтожили склад боеприпасов, который россияне обустроили на Кинбурнской косе

Вооруженные Силы Украины продолжают наносить удары по оккупантам. Накануне они уничтожили склад боеприпасов, который россияне обустроили на Кинбурнской косе.

Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров, информирует 24 Канал. Сейчас ситуация остается сложной, но Силы обороны юга держат ее под контролем.

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ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов

По словам Назарова, в Николаевской области враг продолжает терроризировать морские транспортные пути из Кинбурнской косы. Так, за прошедшие сутки было зафиксировано 85 обстрелов – по жилым кварталам, частным домам, а также по портовой инфраструктуре. К сожалению, один человек погиб и еще 3 гражданских жителя получили ранения разной степени тяжести.

Наши ракетно-артиллерийские подразделения нанесли удары по огненным позициям врага на Кинбурнской косе и в результате этого уничтожили одну артиллерийскую пушку и реактивную систему залпового огня.

Торжественным фейерверком отозвался и склад боеприпасов, что оккупанты держали на косе,

– отметил Назаров.

Так, по району сосредоточения оккупационных войск и техники на левобережье уничтожены не менее 18 захватчиков, 3 единицы вооружения и военной техники.

Актуальные потери оккупантов

По состоянию на утро 5 марта ВСУ ликвидировали 153 120 захватчиков, за минувшие сутки – 930 оккупантов. Потери в технике: