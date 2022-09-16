Украинские воины уничтожили вражеский Ка-52 в Донецкой области и Су-25 в Херсонской области

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов и их технику на нашей земле. На этот раз они сбили вертолет и БпЛа захватчиков.

15 сентября зенитчики Воздушных сил уничтожили две враждебные цели, в том числе вертолет Ка-52. Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 канал.

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Украинские защитники уничтожили вражескую технику

Так, на восточном направлении уничтожен очередной вертолет Ка-52 и БПЛА оперативно-тактического уровня.

Вчера (15 сентября – 24 канал) был уничтожен еще один БПЛА противника, а также вертолет Ка-52 оккупантов. Это произошло на Донбассе. Зенитные ракетные подразделения уничтожили еще один вертолет,

– отметил Игнат.

Он добавил, что сейчас внимание общества приковано к ракетному терроризму россиян. Кроме того, россия терроризирует мирное население.

Кроме того, ВСУ сбили вражеский Су-25 в небе Херсона. Это произошло 16 сентября около 8:30. Российский штурмовик ликвидирован подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг".

Какие потери понесли оккупанты в Украине

На 16 сентября Вооруженные Силы Украины ликвидировали 54 050 захватчиков. За сутки наши силы отправили на тот свет 200 оккупантов.

Потери в технике россиян:

Танков – 2199 (+6) единиц,

боевых бронированных машин – 4690 (+8) единиц,

артиллерийских систем – 1302 (+7) единиц,

РСЗО – 312 (+1) единицы,

средства ПВО – 168 (+1) единиц,

самолетов – 250 единиц,

вертолетов – 216 (+1) единиц,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 908 единиц,

крылатые ракеты – 233 единицы,

корабли и катера – 15 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 3550 (+28) единиц,

специальная техника – 121 (+1) единица.

Напомним, что ранее на Донетчине Воздушным силам удалось "приземлить" вертолет Ка-52 "Аллигатор", а также беспилотник "Форпост". Таким образом, российские военные ежедневно несут колоссальные потери в войне против Украины.

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