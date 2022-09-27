Видят далеко и целят метко: ВСУ показали, как уничтожали вражескую технику и гаубицу "Мста-С"

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать живую силу и технику врага. На этот раз они ликвидировали несколько танков и гаубицу.

Украинские защитники уничтожили вражескую технику 26 сентября. Об этом сообщили в Командовании морской пехоты.

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Как ВСУ уничтожали технику россиян

26 сентября артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии россии.

Так, они наносили огненное поражение по захватчикам, в результате чего наши воины уничтожили 2 танка, самоходную гаубицу "Мста-С", 2 боевых бронированных машин и 2 склада с боеприпасами.

Окончательные потери врага уточняют,

– отметили в ведомстве.

ВСУ уничтожили вражескую технику: смотрите видео

Актуальные потери россиян

По состоянию на 27 сентября ВСУ ликвидировали 57 750 оккупантов. За прошедшие сутки наши защитники уничтожили 550 захватчиков.

В технике россияне понесли такие потери​:

танков – 2 306 (+16) единиц,

боевых бронированных машин – 4 881 (+24) единица,

артиллерийских систем – 1 378 (+9) единиц,

РСЗО – 331 (+1) единица,

средств ПВО – 175 (+3) единиц,

самолетов – 261 (+1) единица,

вертолетов – 224 единицы,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 977 (+7) единиц,

крылатых ракет – 241 единица,

кораблей/катеров – 15 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 730 (+19) единиц,

специальной техники – 131 единица.

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