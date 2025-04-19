Такая российская цель уничтожена впервые: ВСУ поделились мощным видео
- ВСУ впервые уничтожили российский локомотив с помощью дрона.
- Поражение локомотива нанесло удар по логистике врага.
Украинские защитники продолжают наносить значительные потери врагу. Военные поделились видео уничтожения российской техники.
Пресс-служба 152-й отдельной егерской бригады сообщила, что ВСУ впервые уничтожили российский локомотив, передает 24 Канал.
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Успешный удар
Украинские военные с помощью дрона уничтожили локомотив, который враг использовал для перевозки техники и грузов на оккупированных территориях.
Этот транспорт был важным элементом логистики армии России, поскольку обеспечивал доставку боеприпасов и материалов. Его уничтожение усложнило снабжение на фронте.
Как воины уничтожили российский локомотив: смотрите видео
К слову, украинские пограничники уничтожили 18 оккупантов, российскую инженерную технику и склад горючего на Волчанском направлении. Операцию провели бойцы подразделения "Скорпион" бригады "Гарт" с помощью разведывательно-ударных групп и минометных расчетов.