Украинские военные захватили российскую командно-штабную машину

Вооруженные Силы Украины продолжают собирать трофейную технику российских оккупантов. В этот раз они захватили командно-штабную машину.

Появились кадры с буксировкой техники. Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

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ВСУ захватили новый трофей оккупантов

Украинские защитники забрали командно-штабную машину Р-149МА1. Она на базе БТР-80 является элементом автоматизированной системы управления войсками россии тактического звена.

К тому же, эта техника предназначена для обеспечения стабильного управления и связи на уровне бригады как во время движения, так и стоянки.

Кроме того, Р-149МА1 может использоваться в оперативной связи для обеспечения управления частями и соединениями войск в соответствии с принятым в определенное время тактическим применением войск.

Трофейная машина Р-149МА1 уже в ВСУ: смотрите видео

Потери врага

Вооруженные Силы Украины уже ликвидировали 53 850 оккупантов. За прошедшие сутки отправить на тот свет удалось 200 российских военных.

Какую технику потеряли россияне:

Танков – 2 193 (+13 за прошедшие сутки) единицы;

боевых бронированных машин – 4682 (+17) единицы;

артиллерийских систем – 1295 (+5) единиц;

РСЗО – 311 (+0) единиц;

средств ПВО – 167 (+0) единиц;

самолетов – 250 (+4) единиц;

вертолетов – 215 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 908 (+0) единиц;

крылатых ракет – 233 единицы;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3522 (+21) единицы;

специальной техники – 120 единиц (+0).

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