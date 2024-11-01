Элитные подразделения спецназа России понесли сокрушительные потери во время вторжения в Украину, –СМИ

Россия продолжает отправлять ежедневно тысячи своих солдат на верную смерть в Украине. С начала полномасштабного вторжения элитные российские подразделения спецназа понесли колоссальные потери.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The National Interest. Одной из причин сокрушительных потерь среди элитных подразделений спецназа журналисты называют желание России "легкой победы".

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Какой была роль российского спецназа в Украине

Российские элитные военные подразделения понесли колоссальные потери во время полномасштабного вторжения в Украину. Их основной задачей была "ликвидация украинского руководства".

В издании заявили, что российское военное командование стремилось к "легкой победе" в Украине, поэтому привлекло подразделения спецназа. Например, в начале вторжения, когда российские десантники атаковали аэропорт Гостомель под Киевом, спецназовцы намеревались совершить покушение на президента Владимира Зеленского и других высокопоставленных чиновников.

Сколько элитных бойцов могла потерять Россия

Поскольку элитные силы трудно заменить в короткие сроки, Москве может потребоваться до десятилетия, чтобы восстановить спецподразделения до довоенного потенциала, что является критическим поражением для возможностей стратегических специальных операций России против противников,

– отмечают в издании.

Журналисты отметили, что Кремль привлекал бойцов спецназа каждый раз, когда российские оккупанты сталкивались со значительным сопротивлением. В частности, они участвовали в боях в Мариуполе, Херсоне, Лимане, Харькове, Киеве и на Донбассе.

Согласно данным Пентагона, четыре из пяти бригад российского спецназа понесли существенные потери к лету 2022 года. В составе одной из бригад спецназовцев оставалось лишь "125 активных военнослужащих из 900 развернутых". Аналитики предполагают, что "подразделение, потерявшее почти 90% своей боеспособности, считается неэффективным и выводится за линию фронта".