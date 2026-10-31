До 2,1 миллиона убитых и раненых: The Economist обновил оценку потерь российской армии

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла от 374 до 770 тысяч военнослужащих, ликвидированных. Вместе с ранеными совокупные потери оккупационных войск составляют от 1,4 до 2,1 миллиона человек.

Британское издание The Economist обнародовало 30 октября обновленную статистическую модель.

Каковы потери России

По данным издания, темпы гибели личного состава страны-террористки существенно ускорились в течение последних месяцев.

Только с мая 2026 года нижний предел подсчетов погибших вырос на 94 тысячи, а верхний подскочил сразу на 252 тысячи бойцов.

В целом за 15 месяцев исследований минимальная оценка количества уничтоженных оккупантов практически удвоилась, а максимальная выросла в 2,2 раза.

Для сравнения: в июле 2025 года издание оценивало число погибших россиян в пределах 190–350 тысяч, а в мае 2026 года – в 280–518 тысяч человек.

Поскольку Кремль засекретил реальные цифры и не публикует официальной отчетности, исследователи опираются на комбинированный анализ. Модель объединяет данные разведок западных стран, оборонных ведомств и независимых исследователей с собственным трекером боевых действий, который ежедневно отслеживает линию фронта и интенсивность боев.

Колоссальные потери подтверждает и динамика на передовой. По подсчетам Генштаба ВСУ, по состоянию на 29 октября российские войска потеряли за неполный месяц 49 040 военнослужащих, что стало абсолютным рекордом за все время полномасштабной войны. Предыдущий месячный пик в 48 670 человек был зафиксирован в декабре 2024 года.

Решающую роль в истощении живой силы врага играют беспилотные системы. Только с начала 2026 года Силы обороны Украины с помощью дронов ликвидировали или ранили 302 тысячи российских военнослужащих.

Напомним, что, по оценкам журналистов российской службы BBC на основе данных о кладбищах, некрологах и судебных реестрах, реальное число погибших захватчиков такжепревысила 500 тысяч человек.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 31 октября 2026 года Россия потеряла около 1 588 170 человек, среди них за последние сутки – еще 1 670.