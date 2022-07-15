Потери среди украинских военных существенно сократились по сравнению с маем, – Резников

Потери украинских военных существенно сократились, если сравнивать с ситуацией в мае, когда на фронте ежедневно погибали до 100 защитников.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью Financial Times. По его словам, этому поспособствовало поступление западного оружия, которое имеет большую дальность стрельбы, чем советские образцы, ранее использовавшиеся в ВСУ.

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Чего нельзя сказать о потерях оккупантов, потому что они только растут. Да, по состоянию на 15 июля в Украине пали более 38 тысяч российских солдат. И эта цифра будет только расти, опять же по той же причине – новейшее вооружение, способное прогнать врага с нашей земли.

Когда ВСУ начнет контрнаступление

Также в Минобороны прогнозируют, что в этом году украинцы начнут успешную контрнаступательную кампанию, которая приведет к изменениям на фронте в нашу пользу. В частности, Алексей Резников надеется, что Украина получит больше РСЗО, таких как HIMARS. Он отметил, что эти системы уже "изменили правила игры в войне".

Украина использовала HIMARS за последние 3 недели для нанесения ударов по российским складам боеприпасов далеко за линией фронта, повредив артиллерийскую машину россии,

– отметил Резников.

Поддержка будет только расти

Он объяснил, что сначала в США беспокоились, что отправка в Украину этих систем приведет к еще большей эскалации ситуации. Однако сейчас там обещают отправить нам еще большее количество, в том числе и с ракетами, которые стреляют на 300 километров.

Я думаю, это поэтапное движение. Мы даем им доказательство того, что мы можем использовать HIMARS с точностью и изяществом, и мы получим еще большую и большую дальность,

– уверен Резников.

В настоящее время США передали Украине 4 системы Himars. Украинские артиллеристы прошли необходимые учения и умело используют технику на поле боя.

По словам советника руководителя Офиса Президента Алексея Арестовича, благодаря HIMARS ВСУ уже ликвидировали сотни оккупантов, уничтожили несколько складов боеприпасов, в частности – в Новой Каховке накрыли командный пункт вместе с ПВО.

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