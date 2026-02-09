Страшная цена войны: NYT объяснило, почему смерть становится привычкой и сравнило потери Украины и России
- К весне 2026 года потери в войне могут превысить 2 миллиона человек, из которых две трети приходятся на Россию.
- В Украине чествуют погибших, тогда как в России большая часть населения изолирована от войны из-за политики Кремля.
Уже весной 2026 года общие потери украинской и российской сторон в войне могут превысить 2 миллиона человек. Ориентировочно две трети из этого приходятся именно на Россию. Масштабы становятся все больше и больше.
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на собственных корреспондентов.
Как в Украине воспринимают потери?
Руководитель киевского бюро Эндрю Крамер заявил, что количество потерь в войне России против Украины является "впечатляющей цифрой". По его словам, украинцы со скорбью относятся к гибели своих соотечественников и чествуют их.
Прошлым летом я ехал на автомобиле по одному городку в центральной Украине. Все машины остановились, и мы тоже. Люди вышли из авто и стали на колени. Кто-то в городе рассыпал цветы прямо на дороге... Мимо проехала похоронная процессия, много машин было заполнено военными,
– рассказал он.
Кроме вышеупомянутого, он напомнил о военном кладбище во Львове, которое превратилось в "огромное пространство, укрытое украинскими флагами, которые устанавливают на могилах погибших воинов", имея в виду Марсово поле.
Как в России игнорируют потери?
В то же время корреспондент Иван Нечепуренко, который освещает события в России и за ее пределами, констатирует, что в России создали армию наемников, в результате чего большинство населения стало изолировано от войны и потерь среди своих.
"Кремль выстроил сложную схему вербовки, по которой пожилым мужчинам, которые не смогли найти себя в жизни, щедро платят за участие в боевых действиях. Это фактически изолирует большую часть населения от войны", – объясняет журналист.
Почему потерь становится больше?
Анализируя масштабы потерь в российско-украинской войне, журналист Марк Сантора объяснил, что в основном они определяются "огромной зоной поражения", которая постоянно расширяется из-за беспилотников.
Масштабы смертей и разрушений, пожалуй, были самыми тяжелыми для того, чтобы донести их до читателей. Линия фронта, которая почти не напоминает линию в традиционном понимании, с каждым годом становится все более смертоносной, поскольку огромная зона поражения между двумя сторонами расширяется, а дроны и роботы превращают любое движение в ней в смертельно опасную авантюру,
– сказал он.
Он объясняет, что эта зона поражения, протяженностью более 1,2 километров, примерно равна расстоянию от Чикаго до Нью-Йорка. В то же время весь ужас распространяется далеко за пределы фронта из-за регулярных обстрелов городов и поселков.
"Поиск способов жить среди смерти стал центральной борьбой для миллионов украинцев уже более четырех лет. Недавно Россия ударила по пассажирскому поезду, убив по меньшей мере трех гражданских. Эта атака когда-то считалась бы шокирующей, а теперь, к сожалению, стала привычной", – добавил он.
Что известно об ударе по пассажирскому поезду?
В конце января враг атаковал поезд "Барвенково – Львов – Чоп" тремя "Шахедами", там находился 291 пассажир. Попадание произошло перед тепловозом и в пассажирский вагон, в котором из-за этого возник пожар.
К слову, больше всего российских по объектам гражданской железной дороги фиксируют в северных областях. Один из таких обстрелов произошел на днях в Конотопе. Также возле станции Терещенская в результате атаки были повреждены пути.