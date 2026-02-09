Страшная цена войны: NYT объяснило, почему смерть становится привычкой и сравнило потери Украины и России

Уже весной 2026 года общие потери украинской и российской сторон в войне могут превысить 2 миллиона человек. Ориентировочно две трети из этого приходятся именно на Россию. Масштабы становятся все больше и больше.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на собственных корреспондентов.

Смотрите также Во время боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24

Как в Украине воспринимают потери?

Руководитель киевского бюро Эндрю Крамер заявил, что количество потерь в войне России против Украины является "впечатляющей цифрой". По его словам, украинцы со скорбью относятся к гибели своих соотечественников и чествуют их.

Прошлым летом я ехал на автомобиле по одному городку в центральной Украине. Все машины остановились, и мы тоже. Люди вышли из авто и стали на колени. Кто-то в городе рассыпал цветы прямо на дороге... Мимо проехала похоронная процессия, много машин было заполнено военными,

– рассказал он.

Кроме вышеупомянутого, он напомнил о военном кладбище во Львове, которое превратилось в "огромное пространство, укрытое украинскими флагами, которые устанавливают на могилах погибших воинов", имея в виду Марсово поле.

Как в России игнорируют потери?

В то же время корреспондент Иван Нечепуренко, который освещает события в России и за ее пределами, констатирует, что в России создали армию наемников, в результате чего большинство населения стало изолировано от войны и потерь среди своих.

"Кремль выстроил сложную схему вербовки, по которой пожилым мужчинам, которые не смогли найти себя в жизни, щедро платят за участие в боевых действиях. Это фактически изолирует большую часть населения от войны", – объясняет журналист.

Почему потерь становится больше?

Анализируя масштабы потерь в российско-украинской войне, журналист Марк Сантора объяснил, что в основном они определяются "огромной зоной поражения", которая постоянно расширяется из-за беспилотников.

Масштабы смертей и разрушений, пожалуй, были самыми тяжелыми для того, чтобы донести их до читателей. Линия фронта, которая почти не напоминает линию в традиционном понимании, с каждым годом становится все более смертоносной, поскольку огромная зона поражения между двумя сторонами расширяется, а дроны и роботы превращают любое движение в ней в смертельно опасную авантюру,

– сказал он.

Он объясняет, что эта зона поражения, протяженностью более 1,2 километров, примерно равна расстоянию от Чикаго до Нью-Йорка. В то же время весь ужас распространяется далеко за пределы фронта из-за регулярных обстрелов городов и поселков.

"Поиск способов жить среди смерти стал центральной борьбой для миллионов украинцев уже более четырех лет. Недавно Россия ударила по пассажирскому поезду, убив по меньшей мере трех гражданских. Эта атака когда-то считалась бы шокирующей, а теперь, к сожалению, стала привычной", – добавил он.

Что известно об ударе по пассажирскому поезду?