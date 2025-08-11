Украина продолжает терять на войне своих лучших дочерей и сыновей. К сожалению, имена не всех удается узнать.

В понедельник, 11 августа, таких безымянных защитников похоронили в Запорожье. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Смотрите также "Рисовальщик", произведения которого подвергали цензуре: биография Давида Чичкана, погибшего на войне

Сколько безымянных воинов похоронили в Запорожье?

Запорожье отдало последний долг 19 безымянным воинам, которые погибли за независимость Украины.

Прощание с неизвестными воинами / Фото Запорожской ОВА

Мы не знаем их имен, но знаем, за что они боролись: за мирное небо, за смех наших детей, за свободу. Каждый из них чей-то сын, брат, отец. Их жертва – наивысшее проявление любви к своей стране. Они навсегда останутся в нашей памяти и в истории Украины, а теперь и в небе, оберегая нас,

– написал Иван Федоров.

Прощание с неизвестными воинами в Запорожье: смотрите видео

Напомним, что недавно на Запорожском направлении погиб 39-летний художник Давид Чичкан, а также 36-летний защитник из Закарпатья Эдуард Попович.