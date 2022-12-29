"Если я погибну - сделайте так в мою честь": необычное чествование на похоронах военного

Россия забирает лучших. 25 декабря в тяжелом бою буковинец Андрей Бурчак вытащил 4 раненых собратьев из-под обстрелов, а сам погиб.

Похоронили Андрея 28 декабря на Аллее славы в Черновцах. Именно на похоронах защитника Украины все собравшиеся выполнили его последнюю волю.

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Последняя воля Героя

За несколько дней до своей гибели парень опубликовал видео, где на одном из похорон военного в США в его честь собравшиеся начали отжиматься. Он попросил сделать так и в его честь, если погибнет.

Если я погибну – сделайте так в мою честь,

– написал он.

Так что собратья и друзья Героя исполнили его желание. Все на похоронах отжимались в его честь.

На похоронах Андрея Бурчака исполнили его волю: видео

Что известно об Андрее Бурчаке

Андрей Бурчак был выпускником Черновицкого торгово-экономического института ДТЭУ, где и сообщили о его гибели. Он был невероятным мастером спорта Украины по стрельбе из лука и талантливым видеографом.

С первых дней войны он вместе со старшим братом встал на защиту Украины. А чтобы купить дрон – продал все свое профессиональное оборудование.

Верный, смелый, честный, бесстрашный товарищ, вытащивший 4 раненых собратьев из-под обстрелов, а сам погиб. Ни какими словами не утолить жгучую боль и не залечить раны в душе. Светлое воспоминание о мужественном защитнике Украины навсегда останется в наших сердцах,

– написали на фейсбук-странице института.

Герои, отдавшие свою жизнь

Недавно, 21 декабря, под Бахмутом погиб талантливый актер и украинский режиссер Олег Бобало. В 2012 году он получил грант Президента Украины как молодому деятелю в области кинематографии для производства игрового короткометражного фильма "Структура кофе или "Абзац" по мотивам рассказов Богдана Жолдака.

Ранее, 19 декабря, во время минометных обстрелов погиб артист ансамбля имени Вирского Сергей Шкварченко.

За Родину отдали жизнь также родные братья Виктор и Константин Кравченко из Черкасской области. Им было всего 24 и 26 лет, и они были единственными сыновьями у родителей.

24 канал выражает соболезнования родным и близким Андрея Бурчака. Герои не погибают!