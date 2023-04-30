До войны был земледельцем: погиб защитник Федор Стригун
Источник:фейсбук Александра Швеца
При выполнении боевого задания вблизи населенного пункта Невельское Донецкой области погиб сержант Федор Стригун. До полномасштабного вторжения России он был земледельцем.
Боец был родом из села Жорнище Винницкой области. С героем простились 27 апреля.
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Федор Стригун погиб в Донецкой области
Журналист Александр Швец рассказал, что в дом, где проживал Федор Стригун, бесконечной рекой тек народ. Они несли охапки цветов, стояли на коленях и плакали вместе с семьей.
Все знали Федора как доброго, порядочного человека. Он всю жизнь работал на земле, имел одну из самых мирных профессий – земледелец. Более 30-ти лет он проработал механизатором в местном сельхозпредприятии. Был настоящим специалистом своего дела,
– сообщили в Ильинецкой территориальной общине.
Вместе с женой Татьяной защитник построил дом, вырастил и воспитал двоих детей, радовался внукам.
"18 июня Федор Иванович должен был отмечать свой 55-летний юбилей. Мечтал отпраздновать его в кругу самых дорогих людей, дружной большой семьи. Но война внесла свои невосполнимые коррективы", — говорится в сообщении.
В первые дни полномасштабного вторжения Федора Стригуна мобилизовали в роту охраны первого отдела Винницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. С мая он продолжил службу в составе стрелкового батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.
"Вместе с собратьями защищал родную землю по многим направлениям фронта – на территории Николаевской, Херсонской, Донецкой областей. Погиб сержант Федор Стригун 23 апреля 2023 года в районе поселка Невельское Донецкой области, где сейчас идут тяжелые бои", – добавили в общине.
Павшего героя похоронили на местном кладбище по всем военным традициям под исполнение Государственного гимна Украины и военного салюта. Флаг, окутывавший гроб, военные передали жене Татьяне.
До полномасштабного вторжения воин был земледельцем / Фото Александра Швеца
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Потери Украины на войне: коротко
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- Кроме этого, недавно погиб военный Максим Труба, Который был родом из Львовщины. 28-летний воин проходил обучение в Британии и защищал Украину под Бахмутом.