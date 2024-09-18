WSJ сообщило о 80 тысячах потерь среди украинских военных: нардеп прокомментировал такие данные

Издание The Wall Street Journal посчитало, что в войне с Россией погибло 80 тысяч украинских военных. Однако эта цифра является завышенной.

Об этом народный депутат, секретарь Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, сказал изданию "Радио Свобода".

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Данные WSJ об украинских потерях преувеличены

Я думаю, это преувеличенные данные. Однозначно. Те, что есть. Именно, если мы говорим о погибших, те что у нас признаны,

– высказался нардеп Костенко.

По его словам, и цифра в 50 тысяч погибших может быть завышенной или приблизительной. Хотя, как заметил Костенко, точной информации о потерях ВСУ он не имеет.

"Если брать прошлые два года, то у нас где-то примерно одинаково было по 19 тысяч. И это считалось только те, кто официально были, выданы свидетельства о смерти. Мы знаем, что есть еще люди, которые являются без вести пропавшими. Я думаю, что здесь примерно посчитали ту же самую цифру. Непосредственно у меня нет самых точных данных, чтобы сказать, что эти данные являются на сто процентов верными. Я думаю, что они являются приблизительными (здесь речь идет о 50 тысячах)", – сказал депутат.