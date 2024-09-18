Про це народний депутат, секретар комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони й розвідки Роман Костенко сказав "Радіо Свобода".

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Дані WSJ про українські втрати перебільшені

Я думаю, це перебільшені дані. Однозначно. Ті, що є. Саме, якщо ми говоримо про загиблих, ті що в нас визнані,

– висловився нардеп Костенко.

За його словами, і цифра в 50 тисяч загиблих може бути завищеним або приблизним. Хоч, як зауважив Костенко, що точної інформації про втрати ЗСУ він не має.

"Якщо брати минулі два роки, то в нас десь приблизно однаково було по 19 тисяч. І це вважалося тільки ті, хто офіційно були, видані свідоцтва про смерть. Ми знаємо, що є ще люди, які є безвісти зниклими. Я думаю, що тут приблизно порахували ту ж саму цифру. Безпосередньо в мене немає самих точних даних, щоб сказати, що ці дані є на 100 відсотків вірними. Я думаю, що вони є приблизними (тут йдеться про 50 тисяч)", – сказав депутат.