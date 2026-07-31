Украина потеряла около 50 тысяч солдат на поле боя, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина потеряла около 50 тысяч военнослужащих, погибших на поле боя. По его словам, еще около тысячи украинских военных получили ранения, а значительное число людей числятся пропавшими без вести.

Об этом президент Украины рассказал в интервью Fox News.

Что известно о украинских потерях?

Зеленский озвучил оценку потерь украинской армии в ходе полномасштабной войны против России. По его словам, Украина потеряла около 50 тысяч военных, погибших непосредственно на поле боя. Еще примерно 400 тысяч военнослужащих, как отметил глава государства, получили ранения.

Кроме того, Зеленский сообщил о большом количестве людей, которые числятся пропавшими без вести.

Президент подчеркнул, что вопрос военных потерь является чрезвычайно деликатным, поскольку подробная информация может помочь противнику оценить ситуацию в украинской армии.

Будем честны, я не хочу быть слишком откровенным на эту тему. Так, потому что россияне поймут, что происходит с нашей армией,

– сказал Зеленский.

Отметим, что Зеленский также назвал потери противника. По его словам, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 1,6 миллиона солдат. Около 700 тысяч из них – погибшие.

Кроме того, по данным расследования BBC, по состоянию на 3 апреля 2026 года в списке подтвержденных погибших российских военнослужащих числилось почти 20 тысяч человек в возрасте до 25 лет.

Журналисты подчеркивают, что речь идет только о случаях, которые удалось подтвердить по открытым источникам: сообщениям родственников, официальным публикациям, некрологам и другим доступным данным. Самому молодому из установленных погибших российских военнослужащих было 18 лет и 31 день.

Число погибших российских военнослужащих молодого возраста начало заметно расти с марта 2024 года. Именно тогда в России вступили в силу изменения, которые позволили людям, задержанным по подозрению в совершении преступлений, избегать уголовной ответственности путем заключения контракта с армией.

Кроме того, в 2023 году Государственная дума России приняла поправки, позволившие заключать контракты с Министерством обороны России сразу после достижения 18-летнего возраста. После этого в российских учебных заведениях активизировалась агитация молодежи по поводу поступления на военную службу.