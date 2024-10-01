Еще 1370 оккупантов и более 260 единиц техники: потери врага на 1 октября

Силы обороны уничтожили еще 261 единицу вражеской техники. Кроме того, наши военные ликвидировали 1370 оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. По состоянию на утро 1 октября Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 654 тысячи бойцов.

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Потери врага

Личного состава – около 654 430 (+1370),

танков – 8883 (+9),

боевых бронированных машин – 17547 (+44),

артиллерийских систем – 18855 (+33),

РСЗВ – 1204 (+0),

средств ПВО – 963 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 328 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 16322 (+98),

крылатых ракет – 2613 (+3),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 25621 (+73),

специальной техники – 3314 (+1).

Потери врага на 1 октября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ