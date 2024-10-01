Еще 1370 оккупантов и более 260 единиц техники: потери врага на 1 октября
1 октября 2024, 07:39Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны уничтожили еще 261 единицу вражеской техники. Кроме того, наши военные ликвидировали 1370 оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. По состоянию на утро 1 октября Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 654 тысячи бойцов.
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Потери врага
- Личного состава – около 654 430 (+1370),
- танков – 8883 (+9),
- боевых бронированных машин – 17547 (+44),
- артиллерийских систем – 18855 (+33),
- РСЗВ – 1204 (+0),
- средств ПВО – 963 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 328 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 16322 (+98),
- крылатых ракет – 2613 (+3),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 25621 (+73),
- специальной техники – 3314 (+1).
Потери врага на 1 октября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ