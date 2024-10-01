Еще 1370 оккупантов и более 260 единиц техники: потери врага на 1 октября

1 октября 2024, 07:39
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Автор: Юлия Мурина

Источник:

Генштаб ВСУ

Силы обороны уничтожили еще 261 единицу вражеской техники. Кроме того, наши военные ликвидировали 1370 оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. По состоянию на утро 1 октября Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 654 тысячи бойцов.

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Потери врага

  • Личного состава – около 654 430 (+1370),
  • танков – 8883 (+9),
  • боевых бронированных машин – 17547 (+44),
  • артиллерийских систем – 18855 (+33),
  • РСЗВ – 1204 (+0),
  • средств ПВО – 963 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 328 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 16322 (+98),
  • крылатых ракет – 2613 (+3),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 25621 (+73),
  • специальной техники – 3314 (+1).

Потери врага на 1 октября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ