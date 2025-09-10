Около тысячи ликвидированных оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 10 сентября
- За минувшие сутки российская армия потеряла 990 солдат и значительное количество техники.
- Общие потери России с начала вторжения включают 1 091 000 солдат, 11 172 танка, 23 262 боевые бронированные машины и другую военную технику и вооружение.
Россия несмотря на потери не останавливается наступать на украинские земли. ВСУ тем временем продолжает уничтожать захватчиков.
За прошедшие сутки российская армия потеряла 990 солдат. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери России по состоянию на 10 сентября?
Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:
- личного состава – около 1 091 000 (+990);
- танков – 11 172 (+3);
- боевых бронированных машин – 23 262 (+1);
- артиллерийских систем – 32 606 (+29);
- РСЗО – 1 482 (+1);
- средств ПВО – 1 217 (+0);
- самолетов – 422 (+0);
- вертолетов – 341 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 57 851 (+347);
- крылатых ракет – 3 691 (+0);
- кораблей и катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 61 290 (+83);
- специальной техники – 3 964 (+1).
Потери России в войне с Украиной по состоянию на 10 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ
Какие потери понес враг в последнее время?
Украинские Силы обороны ликвидировали более 500 иностранных наемников из 28 государств, воевавших на стороне России. Значительная часть из них была из африканских стран.
Бойцы спецподразделений ГУР уничтожили российские системы ПВО в оккупированном Крыму, ликвидировав РЭБ "Подлет" и "Небо-М". Операция, проведена 6 сентября, стала возможной благодаря операторам дронов.
Дроны 81-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили российский наземный роботизированный комплекс на Северском направлении. Эта техника выполняла логистические задачи и перевозила провизию между позициями оккупантов. Украинский беспилотник действовал через оптоволоконный канал управления.