Россия несмотря на потери не останавливается наступать на украинские земли. ВСУ тем временем продолжает уничтожать захватчиков.

За прошедшие сутки российская армия потеряла 990 солдат. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России по состоянию на 10 сентября?

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

личного состава – около 1 091 000 (+990);

танков – 11 172 (+3);

боевых бронированных машин – 23 262 (+1);

артиллерийских систем – 32 606 (+29);

РСЗО – 1 482 (+1);

средств ПВО – 1 217 (+0);

самолетов – 422 (+0);

вертолетов – 341 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 57 851 (+347);

крылатых ракет – 3 691 (+0);

кораблей и катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 61 290 (+83);

специальной техники – 3 964 (+1).

Потери России в войне с Украиной по состоянию на 10 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ

Какие потери понес враг в последнее время?